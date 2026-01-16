Для рязанцев выпустили метеопредупреждение
По данным синоптиков, 17 января на территории Рязанской области ожидается понижение средней суточной температуры воздуха на 5 и более градусов по сравнению с предыдущими сутками. Ранее стал известен прогноз погоды на субботу в Рязанской области.
Для рязанцев выпустили метеопредупреждение. Оно опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС.
Ранее стал известен прогноз погоды на субботу в Рязанской области.