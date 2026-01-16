Армия России освободила Закотное в ДНР и Жовтневое в Запорожской области

Также за неделю ВС России нанесли массированный и шесть групповых ударов. Поражены объекты энергетики, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, цеха производства, места хранения и запуска БПЛА дальнего действия. Средства ПВО сбили 31 управляемую авиабомбу, 21 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, три управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 1138 беспилотников.

