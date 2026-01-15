Жители Касимова пожаловались на отсутствие света на улицах

Возле дома № 54 на улице Игашова в Касимове не работает уличное освещение. Об этом написали местные жители в группе «Автоклуб Касимов».

По словам очевидцев, ранее, перед Новым годом, наблюдалась похожая ситуация: вечером и ночью свет не работал, а днем зажигался.

Сейчас же, как утверждают местные жители, уличное освещение отсутствует полностью, что вызывает трудности.

Фото: «Автоклуб Касимов».