ВС РФ нанесли удар по объектам ВПК Украины

Российская армия поразила объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, а также места хранения беспилотников, сообщило Минобороны. Средства ПВО сбили пять управляемых авиабомб, реактивный снаряд HIMARS, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 265 беспилотников.