В СК начнут использовать ИИ для выявления закономерностей преступного поведения

Следственный комитет России активно внедряет технологии искусственного интеллекта для выявления закономерностей преступного поведения. Об этом сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин, передает ТАСС.
Он отметил, что с помощью ИИ планируется выявлять закономерности на основе данных из уголовных дел. Однако Бастрыкин подчеркнул, что окончательные решения должны приниматься человеком, так как полагаться исключительно на выводы ИИ в вопросах, касающихся судьбы человека, нельзя.
Кроме того, глава Следственного комитета рассказал о современных технологиях, используемых в расследованиях. Криминалисты применяют различные технические средства, такие как гео- и гидролокационные приборы, металлоискатели, источники криминалистического света и беспилотные летательные аппараты.
За последние пять лет следователи провели 860 тысяч осмотров мест происшествий и других следственных действий.