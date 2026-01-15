Рязань
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
11 января 11:44
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
5 440
Посленовогодний чек-лист. Что нужно сделать после длинных выходных
10 января 10:06
Каникулы позади, а в голове еще звенит бой курантов и з...
10 января 10:06
1 449
Репортаж с закрытия «Новогодней столицы России — 2026» в Рязани
8 января 08:35
В среду, 7 января, в Рязани состоялось торжественное за...
8 января 08:35
9 558
Главные происшествия в Рязанской области в 2025 году
7 января 15:00
Редакция РЗН. Инфо вспомнила самые резонансные регионал...
7 января 15:00
1 367
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
В СК начнут использовать ИИ для выявления закономерностей преступного поведения
Кроме того, глава Следственного комитета рассказал о современных технологиях, используемых в расследованиях. Криминалисты применяют различные технические средства, такие как гео- и гидролокационные приборы, металлоискатели, источники криминалистического света и беспилотные летательные аппараты.

За последние пять лет следователи провели 860 тысяч осмотров мест происшествий и других следственных действий.