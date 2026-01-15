В Рязанской области животные находятся в критической ситуации из-за снега

Снежный слой, толщина которого приближается к 50 сантиметрам, служит своеобразной западнёй и приводит к гибели молодняка. По этой причине животные выходят на дороги, где идут по накатанной колее.

В Спасском районе кабаны и косули находятся в критической ситуации из-за аномального снега. Об этом сообщили в региональном лесничестве.

Снежный слой, толщина которого приближается к 50 сантиметрам, служит своеобразной западнёй и приводит к гибели молодняка. По этой причине животные выходят на дороги, где идут по накатанной колее.

Фото: спасское лесничество.