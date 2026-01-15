В Рязанской области заметили «фигурную резьбу» на деревьях

Сотрудники Окского заповедника в Рязанской области обнаружили следы активности бобров — погрызенные деревяшки, по форме напоминающие заготовки для игрушек или фигурки. Об этом сообщили в пресс-службе заповедника.

Специалисты пояснили, что такие заготовки бобры создают не ради развлечения. Их резцы растут постоянно, и животным необходимо стачивать зубы.

«Весной возле нор и хаток можно увидеть древесину самых разных форм — от почти круглой до напоминающей песочные часы или заготовку для Буратино», — отмечает старший научный сотрудник Окского заповедника, кандидат биологических наук Надежда Панкова.

По словам ученых, такие находки помогают лучше понять поведение бобров в зимний период и их способы адаптации к условиям среды.

Фото: пресс-служба Окского заповедника.