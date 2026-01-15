В Рязанской области похолодает до -19 градусов

В пятницу, 16 января, в регионе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Гололедица. Ветер восточной четверти, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -19, -14°С, днём поднимется до -16, -11°С.