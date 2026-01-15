В Рязанской области похолодает до -19 градусов
В пятницу, 16 января, в регионе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Гололедица. Ветер восточной четверти, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -19, -14°С, днём поднимется до -16, -11°С.
В Рязанской области похолодает до -19 градусов. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ЦГМС.
В пятницу, 16 января, в регионе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Гололедица.
Ветер восточной четверти, 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью опустится до -19, -14°С, днём поднимется до -16, -11°С.