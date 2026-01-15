В Рязани на одной из улиц отключат воду 15 января

В Рязани по улице Новоселов 15 января отключат холодную воду. Об этом сообщает пресс-служба «Водоканала» города. С 09:30 до 17:00 воды не будет по адресам: Новоселов 35 а, 33 Г, 37, 37 к 1; Новоселов 33 В (храм). В это время будет проходить ремонт водопровода по адресу: улица Новоселов, д. 37.