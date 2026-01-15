Рязань
В Москве школьница чуть не погибла после назначенных ей врачами антидепрессантов

В Москве 16-летняя девушка едва не погибла после приема антидепрессантов, назначенных в частном психиатрическом центре «Роса». Об этом сообщается в телеграм-канале «112».

Девочку, страдавшую от депрессии, отвезли в частную клинику «Роса» после попытки покончить с собой.

После выписки она начала испытывать серьезные проблемы со здоровьем: у нее возникли конъюнктивит, опухшие губы и язвы во рту, а температура поднялась до 39 градусов. Состояние девочки быстро ухудшалось, и ее родители по очереди вызвали три бригады скорой помощи.

Спустя пару дней девушку экстренно госпитализировали в Морозовскую детскую клиническую больницу, где врачи сообщили семье, что у пациентки сильная аллергия на препарат «ламотриджин», выписанный частным психиатром. Также уточняется, что на фоне этого у нее развился токсический эпидермальный некроз, а вместе с ним — редкий синдром Лайелла.

«Всё тело в отслаивающейся коже, под которой мясо, на губах и в носу — кровавое месиво, глаза болят, чувствительны к свету, язык и вся полость рта в язвах. Ела она через трубочку, иногда не ела совсем», — рассказала мать о состоянии дочери.

По ее словам, врачи клиники «Роса» не предупредили родителей о возможных побочных эффектах назначенных препаратов и не заподозрили потенциальную аллергию.

В данный момент девушка идет на поправку.

Фото: 112.