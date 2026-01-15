В Минтрансе РФ рассказали о применении ИИ в транспортной отрасли

В России активно внедряется ИИ в транспортной отрасли. Как сообщает Минтранс РФ, системы автоматического распознавания помогают выявлять нарушения, такие как переход пассажиров по железнодорожным путям в неположенном месте и движение автомобилей задним ходом на магистралях. Министерство подчеркнуло, что благодаря машинному зрению и интеллектуальным системам, обрабатывающим видеопоток, удается повысить безопасность на автомобильных и железных дорогах, а также в терминалах морских портов и аэропортах. Например, новые технологии позволяют автоматически распознавать пересечение пешеходами периметра безопасности объектов и фиксировать аварии.

Кроме того, ИИ применяется для распознавания лиц, что облегчает контроль доступа сотрудников в защищенные зоны и позволяет осуществлять оплату прохода. В период с 2024 по 2025 год эта технология будет внедрена в шести метрополитенах страны при поддержке Минцифры РФ.