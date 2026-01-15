Рязань
В Минтрансе РФ рассказали о применении ИИ в транспортной отрасли
Кроме того, ИИ применяется для распознавания лиц, что облегчает контроль доступа сотрудников в защищенные зоны и позволяет осуществлять оплату прохода. В период с 2024 по 2025 год эта технология будет внедрена в шести метрополитенах страны при поддержке Минцифры РФ.