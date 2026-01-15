В MAX прокомментировали сообщения о взломе нацплатформы

В пресс-службе MAX опровергла информацию о взломе платформы, распространившуюся в Telegram-каналах. По данным анонимного источника, якобы произошла утечка данных более 15 миллионов пользователей, включая депутата Госдумы Николая Брыкина. «Данные пользователей MAX надежно защищены», — заверили представители платформы. Они подчеркнули, что все данные хранятся исключительно на российских серверах и не используются зарубежные сервисы хранения. В пресс-службе добавили, что к программе по поиску уязвимостей BugBounty не поступало никаких обращений по данному вопросу.

В пресс-службе MAX опровергла информацию о взломе платформы, распространившуюся в Telegram-каналах. По данным анонимного источника, якобы произошла утечка данных более 15 миллионов пользователей, включая депутата Госдумы Николая Брыкина.

«Данные пользователей MAX надежно защищены», — заверили представители платформы. Они подчеркнули, что все данные хранятся исключительно на российских серверах и не используются зарубежные сервисы хранения, такие как Amazon (AWS).

Также отметили, что мессенджер не применяет метод хэширования паролей Bcrypt, и анализ логов не выявил подозрительной активности. В пресс-службе добавили, что к программе по поиску уязвимостей BugBounty не поступало никаких обращений по данному вопросу.

Кроме того, в нацплатформе отсутствуют такие личные данные пользователей, как локация, дата рождения, электронная почта, ИНН и СНИЛС. Мессенджер также не использует систему маркировки пользователей по «уровням аккаунта».