В Госдуме предложили ввести единый морозный порог для отмены школьных занятий

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил установить для каждого региона единый температурный порог, при котором занятия в школах будут отменять. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в регионы пришли сильные морозы, однако сейчас младшеклассники остаются дома, а подростки продолжают ходить на уроки до отметки минус 30 градусов и ниже. Чернышов задался вопросом, на каком основании считается, что дети 13-15 лет более устойчивы к холоду.

Отдельно он обратил внимание на положение учителей, которые обязаны приходить в школы даже в дни, когда ученики остаются дома. Вице-спикер предложил разрешить педагогам работать дистанционно в особо морозные дни, отметив, что несколько дней онлайн-уроков не повредят учебному процессу.