В ДС «Олимпийский» стартует домашняя серия чемпионата России по хоккею ВХЛ

На днях рязанские хоккеисты вернулись с выезда, где одержали победу в 3 матчах и привезли домой 6 очков. Теперь «Рязань-ВДВ» закрепились в топ-10 турнирной таблицы регулярного чемпионата. Рязанцы сумели превзойти «Динамо-Алтай» из Барнаула, красноярский «Сокол», а также команду из Норильска. Теперь десантникам предстоит провести 2 игры на домашнем льду, в которых им очень нужна поддержка болельщиков.

Хоккейный клуб «Рязань-ВДВ» продолжает выступать в Чемпионате России по хоккею — ВХЛ. Об этом сообщили в пресс-службе дворца спорта.

Соперниками «Рязани-ВДВ» будут команды из северной столицы. 18 января, в воскресенье, в 17:00 рязанцы сразятся со «СКА-ВМФ». 20 января, во вторник, соперниками наших хоккеистов станут спортсмены ХК «Динамо Санкт-Петербург», матч начнётся в 19:00. Обе игры по традиции пройдут во Дворце спорта «Олимпийский».

Билеты можно приобрести в кассах ледового дворца, а также по ссылке: rzn.kassy.ru/venue/ds-olimpijjskijj-8/8/ .

Возрастное ограничение — 0+.