Средства ПВО уничтожили над Россией 34 БПЛА
19 беспилотников перехватили над Ростовской областью, шесть — над Брянской областью, пять — над Волгоградской областью. Над Белгородской, Курской, Воронежской областями и Азовским морем сбили по одному дрону.
Средства ПВО за ночь уничтожили над Россией 34 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом 15 января сообщили в Минобороны.
