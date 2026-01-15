Средства ПВО уничтожили над Россией 34 БПЛА

19 беспилотников перехватили над Ростовской областью, шесть — над Брянской областью, пять — над Волгоградской областью. Над Белгородской, Курской, Воронежской областями и Азовским морем сбили по одному дрону.