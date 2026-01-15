Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 15
-10°
Птн, 16
-14°
Сбт, 17
-16°
ЦБ USD 78.57 -0.28 15/01
ЦБ EUR 92.2 -0.2 15/01
Нал. USD 78.71 / 79.00 15/01 16:50
Нал. EUR 92.24 / 93.23 15/01 16:50
Итоги года
Публикации
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
5 853
Посленовогодний чек-лист. Что нужно сделать после длинных выходных
Каникулы позади, а в голове еще звенит бой курантов и з...
10 января 10:06
1 475
Репортаж с закрытия «Новогодней столицы России — 2026» в Рязани
В среду, 7 января, в Рязани состоялось торжественное за...
8 января 08:35
9 608
Главные происшествия в Рязанской области в 2025 году
Редакция РЗН. Инфо вспомнила самые резонансные регионал...
7 января 15:00
1 405
ИТОГИ ГОДА 2025
Россияне оформили ипотеку на 4,3 трлн рублей в 2025 году

По итогам 2025 года российские банки выдали более 4,3 трлн рублей на покупку жилья в ипотеку. Об этом сообщили в пресс-службе ВТБ.

Во втором полугодии продажи резко ускорились, более чем на 40% превысив результат аналогичного периода 2024 года. Этот импульс, усиленный декабрьским пиком, позволил резко затормозить сокращение рынка в годовом выражении до 9% и обозначил завершение фазы адаптации рынка.

По оценкам банка, по итогам июля-декабря прошлого года общерыночные выдачи ипотеки приблизились к 2,9 трлн рублей, что более чем на 90% превысило результат первого полугодия. В последний месяц продажи достигли пика за полтора года — 735 млрд рублей. Это было обусловлено всплеском активности россиян на фоне ожидаемых изменений в условиях «семейной ипотеки» с 2026 года. Выдачи в декабре на 48% превзошли показатели ноября и в 2,6 раза — декабря 2024 года.

Основным драйвером спроса в 2025 году оставались льготные государственные программы. Их доля, по оценкам ВТБ, по итогам года составила 79%. При этом в декабре на фоне ажиотажного спроса заёмщиков на «семейную ипотеку» доля господдержки достигла рекордных 88%, превзойдя исторический максимум, зафиксированный в июне 2024 года перед окончанием массовой господдержки (87,5%).

«Рынок ипотеки в 2025 году уверенно завершил фазу адаптации, и в 2026-м мы ожидаем его роста. По нашим оценкам, продажи могут увеличиться примерно на четверть — драйвером станет дальнейшее снижение ключевой ставки. При этом мы прогнозируем движение к большей сбалансированности: соотношение льготных и рыночных программ может приблизиться к паритету. Это основа для здорового и устойчивого развития рынка», — отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.