РБК: Т-банк и Россельхозбанк решили приостановить выдачу семейной ипотеки

Т-банк и Россельхозбанк объявили о временной приостановке выдачи семейной ипотеки в связи с предстоящими изменениями правил её оформления, которые вступят в силу с 1 февраля, пишет РБК. В Т-банке уточнили, что планируют остановить выдачу ипотечных кредитов на срок от одной до полутора недель. Уточнили, что это решение связано с необходимостью подготовки к переходу на новые условия. Россельхозбанк также подтвердил информацию о приостановке приема заявок на семейную ипотеку. Представитель банка не смог уточнить, когда возобновится прием заявок. В то же время другие кредитные организации, такие как «Сбер», «Дом. РФ» и Абсолют Банк, сообщили, что пока не планируют приостанавливать выдачу семейной ипотеки.

Т-банк и Россельхозбанк объявили о временной приостановке выдачи семейной ипотеки в связи с предстоящими изменениями правил её оформления, которые вступят в силу с 1 февраля. Об этом сообщает РБК.

В Т-банке уточнили, что планируют остановить выдачу ипотечных кредитов на срок от одной до полутора недель. По словам Ивана Сафонова, руководителя управлений «Ипотека» и «Кредиты на образование», это решение связано с необходимостью подготовки к переходу на новые условия.

Россельхозбанк также подтвердил информацию о приостановке приема заявок на семейную ипотеку с 30 декабря 2025 года. Представитель банка не смог уточнить, когда возобновится прием заявок.

В то же время другие кредитные организации, такие как «Сбер», «Дом. РФ» и Абсолют Банк, сообщили, что пока не планируют приостанавливать выдачу семейной ипотеки.