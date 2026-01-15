Прибыль организаций Рязанской области упала на 5,5%

В январе‑октябре 2025 года совокупная прибыль организаций Рязанской области составила 92,5 млрд рублей, что на 5,5% меньше аналогичного периода 2024 года, сообщает пресс-служба Рязаньстата.

Доля прибыльных предприятий достигла 79,8%, а убыточных 20,2%. Наибольший доход получили предприятия обрабатывающих производств: 55,8 млрд рублей, сельского хозяйства 13,0 млрд рублей, а оптовой и розничной торговли и ремонта автотранспорта — 9,1 млрд рублей.

Суммарный убыток региональных организаций составил 6,3 млрд рублей, уменьшившись на 23% по сравнению с прошлым годом.