Почти половина рязанцев ходит на работу больными — исследование

Согласно исследованию SuperJob, 49% трудоустроенных жителей Рязанской области за последний год выходили на работу, будучи больными. Женщины делают это чаще мужчин — 52% против 46%. Также чаще недомогание не останавливает тех, у кого высшее образование.

Меньше всего на работу с болезнью ходят граждане с высоким доходом: 43% среди зарабатывающих свыше 150 тыс. рублей в месяц, против 55% среди тех, кто получает до 80 тыс. рублей.

Максимальная выплата по больничному на один день в 2026 году составила 6 827 рублей. Доплаты сверх этой суммы практикуют лишь 6% работодателей, индивидуально решают вопрос 4% компаний.