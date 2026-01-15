Рязань
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
6 108
Посленовогодний чек-лист. Что нужно сделать после длинных выходных
Каникулы позади, а в голове еще звенит бой курантов и з...
10 января 10:06
1 493
Репортаж с закрытия «Новогодней столицы России — 2026» в Рязани
В среду, 7 января, в Рязани состоялось торжественное за...
8 января 08:35
9 648
Главные происшествия в Рязанской области в 2025 году
Редакция РЗН. Инфо вспомнила самые резонансные регионал...
7 января 15:00
1 436
Почти половина рязанцев ходит на работу больными — исследование
Согласно исследованию SuperJob, 49% трудоустроенных жителей Рязанской области за последний год выходили на работу, будучи больными. Женщины делают это чаще мужчин — 52% против 46%. Также чаще недомогание не останавливает тех, у кого высшее образование.

Меньше всего на работу с болезнью ходят граждане с высоким доходом: 43% среди зарабатывающих свыше 150 тыс. рублей в месяц, против 55% среди тех, кто получает до 80 тыс. рублей.

Максимальная выплата по больничному на один день в 2026 году составила 6 827 рублей. Доплаты сверх этой суммы практикуют лишь 6% работодателей, индивидуально решают вопрос 4% компаний.