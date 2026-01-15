На Солотчинском шоссе из-за ДТП образовалась пробка

Инцидент произошел утром в четверг, 15 января, на подъезде к мосту через Оку в сторону города. Собралась пробка от села Шумашь Рязанского района. На месте происшествия работают полицейские. Информации о пострадавших нет. Подробности уточняются. Позже читатели сообщили, что затор образовался из-за сломавшейся легковушки, ДТП не было.