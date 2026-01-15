Рязань
На Солнце произошла сильная вспышка
Вспышку зафиксировали в 23:33 14 января. Ее класс — M1.6 (предпоследний). Событие длилось 40 минут. Ученые напомнили, что вспышки в зависимости от мощности делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Они сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой могут провоцировать магнитные бури на Земле.

