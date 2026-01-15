Лося заметили у деревни под Рязанью

Молодого лося заметили у деревни Матчино в Рязанском районе. Животное видели недалеко от населенного пункта, сообщили очевидцы в соцсетях.

Местные жители отмечают, что дикие животные все чаще подходят ближе к Рязани и пригородам.

Специалисты напоминают, что при встрече с лосем не стоит пытаться к нему приближаться или прогонять его, так как животное может повести себя агрессивно.

Фото: «Вести. Дежурный по Рязани».