Из бюджета РФ потратили 1 млрд рублей на безрезультатную виагру

Препарат начали разрабатывать ещё в 2016 году на основе мускуса кабарги — для производства в планах были питомник с саблезубыми оленями в Горно-Алтайске и лаборатория в Подмосковье. Однако запланированные на 2020 год объекты так и не открылись, и сроки переносили. Когда питомник открыли в 2024 году, лаборатория так и не открылась. Также известно, что всего для проекта выделили в полтора раза больше заявленной суммы — 2,4 млрд. В итоге Счетная палата направила материалы президенту и в Генпрокуратуру и попросила принять меры.

Один миллиард рублей потратили на разработку отечественной виагры, которая не дала результатов. Об этом сообщило издание «Известия» со ссылкой на доклад Счетной палаты.

Препарат начали разрабатывать ещё в 2016 году на основе мускуса кабарги — для производства в планах были питомник с саблезубыми оленями в Горно-Алтайске и лаборатория в Подмосковье. Однако запланированные на 2020 год объекты так и не открылись, и сроки переносили. Когда питомник открыли в 2024 году, лаборатория так и не открылась.

Также известно, что всего для проекта выделили в полтора раза больше заявленной суммы — 2,4 млрд. В итоге Счетная палата направила материалы президенту и в Генпрокуратуру и попросила принять меры.