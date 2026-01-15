Экс-защитника ЦСКА обнаружили мертвым в Звенигороде

Предварительно, Адамс Расакович выпал из окна квартиры. Отмечается, что в конце декабря футболиста избили и выстрелили ему в бедро у ресторана «ДеньНочь». 10 нападавших скрылись. Спортсмена госпитализировали в состоянии средней тяжести. Адамс Расакович играл на позиции защитника в ЦСКА, затем в клубе «Енисей» и тверском футбольном клубе «Волга». Следственный комитет проводит проверку.

