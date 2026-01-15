ЦБ: в РФ упали ставки по некоторым вкладам

Речь идёт о 10 кредитных организациях. Отмечается, что в первой декаде января 2026 года эта ставка снизилась до 15,1 процента, когда во второй и третьей декаде этого же времени она составляла 15, 38% и 15,28 соответственно.

Средняя максимальная ставка по вкладам в рублях упала до 15,1%. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ РФ.

Речь идёт о 10 кредитных организациях. Отмечается, что в первой декаде января 2026 года эта ставка снизилась до 15,1 процента, когда во второй и третьей декаде этого же времени она составляла 15, 38% и 15,28 соответственно.