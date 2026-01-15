Американский фонд потребовал с России $225 млрд по долгам Российской империи

Американский инвестиционный фонд Noble Capital RSD подал иск в федеральный суд США к Российской Федерации, Минфину, Центробанку и Фонду национального благосостояния на сумму $225 млрд, сообщает РБК.

Фонд требует признать за Россией обязательства по облигациям Российской империи, выпущенным в 1916 году. В иске указано, что задолженность может быть погашена за счет суверенных активов РФ, замороженных после введения санкций в 2014 и 2022 годах.

Юристы, опрошенные РБК, оценивают шансы Noble Capital на реальное взыскание средств как крайне низкие и считают, что иск изначально подан с расчетом на отказ. При этом эксперты не исключают, что целью обращения в суд может быть попытка предложить США частно-правовой механизм использования замороженных российских активов вместо их политической конфискации в пользу Украины.