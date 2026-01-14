Юлии Тимошенко грозит до 10 лет за подкуп депутатов

В Киевском офисе «Батькивщины» и частной резиденции прошли обыски. В свою очередь Тимошенко назвала облаву «грандиозным пиар-ходом» и «зачисткой конкурентов». Известно, что в 2011 году экс-премьера Украины Тимошенко пробыла за решёткой 2,5 года за превышение должностных полномочий.