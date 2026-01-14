Выплаты бойцам СВО в Рязанской области снизили
С 1 января 2026 года единовременная выплата контрактникам составляет один миллион рублей, следует из документа.
Напомним, с ноября по конец декабря 2025 года сумму повышали до двух миллионов рублей.