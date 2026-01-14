В Рязанской области разыскивают 64-летнего мужчину, пропавшего в декабре

64-летний Евгений Живогин из села Лужники (городской округ Ступино) пропал 26 декабря. В день пропажи мужчина был одет в черную куртку, темно-синие штаны и черную кепку. Его приметы: рост 180 см, плотное телосложение, седые волосы, серые глаза. Всех, кто располагает информацией о его местонахождении, просят звонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

В Рязанской области разыскивают 64-летнего мужчину, пропавшего в декабре. Об этом сообщает ПСО «ЛизаАлерт».

64-летний Евгений Живогин из села Лужники (городской округ Ступино) пропал 26 декабря. В день пропажи мужчина был одет в черную куртку, темно-синие штаны и черную кепку.

Его приметы: рост 180 см, плотное телосложение, седые волосы, серые глаза.

Всех, кто располагает информацией о его местонахождении, просят звонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.