В Рязани в 2025 году цены на вторичное жилье выросли на 3%

Такая же ситуация с ценами наблюдалась на вторичном рынке в Ставрополе, Пензе, Хабаровске. Минимальный рост (около 1%) зафиксирован в подмосковной Балашихе и Астрахани. Больше всего вторичное жилье подорожало в Махачкале (на 25%). Единственным крупным городом из 50 исследуемых, где цены в 2025 году снизились, оказался Новокузнецк (на 2%).

