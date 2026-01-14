В Рязани столкнулись маршрутки

По словам очевидцев, авария произошла в среду, 14 января, около остановки «Рязанская таможня» на Московском шоссе. На кадрах видно, что столкнулись две маршрутки, проезд по правой стороне заблокирован. Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», движение на участке дороги затруднено. Данных о пострадавших не поступало. Официальная информация уточняется.