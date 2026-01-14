В Рязани собрались 10-балльные пробки

Пробки образовались утром в среду, 14 января. Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», проезд затруднен на улицах Ленина, Горького, Есенина, Спортивной, Каширина, Новой, Дзержинского, Первомайском проспекте, Московском шоссе. Кроме того, пробки собрались на Касимовском шоссе, улицах Новоселов, Советской Армии, Зубковой, Тимуровцев, проезде Яблочкова, Северной окружной, Солотчинском шоссе. Как сообщили рязанцы в редакцию РЗН. инфо, они не могут доехать до работы из-за заваленных снегом дорог, которые не успели расчистить.