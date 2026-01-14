Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 14
-6°
Чтв, 15
-9°
Птн, 16
-14°
ЦБ USD 78.85 0.06 14/01
ЦБ EUR 92.4 0.43 14/01
Нал. USD 79.18 / 79.50 14/01 11:55
Нал. EUR 92.67 / 93.85 14/01 11:55
Итоги года
Публикации
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
11 января 11:44
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
4 295
Посленовогодний чек-лист. Что нужно сделать после длинных выходных
10 января 10:06
Каникулы позади, а в голове еще звенит бой курантов и з...
10 января 10:06
1 374
Репортаж с закрытия «Новогодней столицы России — 2026» в Рязани
8 января 08:35
В среду, 7 января, в Рязани состоялось торжественное за...
8 января 08:35
9 444
Главные происшествия в Рязанской области в 2025 году
7 января 15:00
Редакция РЗН. Инфо вспомнила самые резонансные регионал...
7 января 15:00
1 239
Новое
В Рязани ликвидировали каналы связи телефонных мошенников
В Рязани и других городах сотрудники полиции и ФСБ закрыли каналы связи, которые использовали телефонные мошенники для обмана людей по всей России. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства. В ходе операции задержаны два молодых человека, 19-летний и 18-летний, из Новосибирской области, которым удалось организовать сеть узлов связи в Центральном федеральном округе. Они арендовали квартиры в Рязани, Москве и Владимире, где установили специальные устройства, которые позволяли зарубежным мошенникам звонить с российских номеров анонимно.

Уточняется, что один из сообщников выполнял роль администратора, поддерживая связь с куратором, а второй — ездил в указанные города для смены сим-карт в терминалах.

Оперативники нашли и изъяли оборудование, включая терминалы емкостью 128-256 сим-карт, мобильные телефоны, банковские карты и прочую технику.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 274.3 УК РФ (незаконное использование абонентских терминалов пропуска трафика или виртуальных телефонных станций группой лиц по предварительному сговору). Один из задержанных помещен под стражу, второму назначили обязательство к явке.