В Рязани ликвидировали каналы связи телефонных мошенников

В Рязани и других городах сотрудники полиции и ФСБ закрыли каналы связи, которые использовали телефонные мошенники для обмана людей по всей России. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства. В ходе операции задержаны два молодых человека, 19-летний и 18-летний, из Новосибирской области, которым удалось организовать сеть узлов связи в Центральном федеральном округе. Они арендовали квартиры в Рязани, Москве и Владимире, где установили специальные устройства, которые позволяли зарубежным мошенникам звонить с российских номеров анонимно.

Уточняется, что один из сообщников выполнял роль администратора, поддерживая связь с куратором, а второй — ездил в указанные города для смены сим-карт в терминалах.

Оперативники нашли и изъяли оборудование, включая терминалы емкостью 128-256 сим-карт, мобильные телефоны, банковские карты и прочую технику.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 274.3 УК РФ (незаконное использование абонентских терминалов пропуска трафика или виртуальных телефонных станций группой лиц по предварительному сговору). Один из задержанных помещен под стражу, второму назначили обязательство к явке.