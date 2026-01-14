В России начали применять новый отечественный препарат для лечения рака

В России начали применять новый отечественный радиофармацевтический препарат для лечения онкологических заболеваний, сообщает Федеральное медико-биологическое агентство. Речь идет о препарате «Ракурс, 223Ra», который прошел государственную регистрацию и получил разрешение на применение в клинической онкологии.

Речь идет о препарате «Ракурс, 223Ra», который прошел государственную регистрацию и получил разрешение на применение в клинической онкологии. Первую партию лекарства уже направили в медицинские учреждения страны.

Препарат разработали специалисты Федерального научно-клинического центра радиологии и онкологии ФМБА России в Димитровграде. В его основе лежит радионуклид радий-223.

«Ракурс, 223Ra» предназначен для лечения отдельных видов онкологических заболеваний, преимущественно при метастазах в костях. В ФМБА отметили, что излучение радия-223 целенаправленно воздействует на костные метастазы, снижает болевой синдром и улучшает качество жизни пациентов.

Фото: Telegram-канал «ФМБА России».