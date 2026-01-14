В Пронске охотник помог хромому лисёнку

Голодного лисёнка заметили вечером 13 января. У него была перебита лапа, от отчаяния он прибежал к людям. По словам местных, животное жалобно скулило под дверью дома охотника. Мужчина накормил лисенка хлебом, колбасой и супом с курятиной. Также охотник попытался помочь зверю с лапой, но тот не поддался.

В Пронске охотник помог хромому лисёнку. Об этом сообщает ИД «Пресса».

