Стала известна сумма прожиточного минимума для пенсионеров в 2026 году

Прожиточный минимум в РФ на 2026 год для пенсионеров — 16 288 рублей. Об этом сообщило издание «Известия» со ссылкой на доцента Финансового университета при правительстве России Игоря Балынина.

Отмечается, что финансовый разброс по регионам остался прежним: от минимальных 13 518 рублей в Липецкой и Тамбовской областях до рекордных 42 511 рублей в Чукотском автономном округе. Показатели для других демографических групп в среднем на душу населения — 18 939 рублей, для трудоспособных граждан — 20 644 рубля, для детей — 18 371 рубль.

По словам эксперта, неработающие пенсионеры получат доплату, если их материальное положение ниже установленного.