Сироте из Рязанской области не выдавали жилье из-за несвоевременной закупки
Выяснилось, что сироте из Рязанского районе длительное время не предоставляли жилье ввиду его несвоевременной закупки. Прокуратура внесла представление главе администрации района. Юноше предоставлена благоустроенная квартира.
Прокуратура внесла представление главе администрации района.
Юноше предоставлена благоустроенная квартира.