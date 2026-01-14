Рязань
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
5 207
Посленовогодний чек-лист. Что нужно сделать после длинных выходных
Каникулы позади, а в голове еще звенит бой курантов и з...
10 января 10:06
1 423
Репортаж с закрытия «Новогодней столицы России — 2026» в Рязани
В среду, 7 января, в Рязани состоялось торжественное за...
8 января 08:35
9 518
Главные происшествия в Рязанской области в 2025 году
Редакция РЗН. Инфо вспомнила самые резонансные регионал...
7 января 15:00
1 318
Сироте из Рязанской области не выдавали жилье из-за несвоевременной закупки
Выяснилось, что сироте из Рязанского районе длительное время не предоставляли жилье ввиду его несвоевременной закупки. Прокуратура внесла представление главе администрации района. Юноше предоставлена благоустроенная квартира.

Сироте из Рязанской области не выдавали жилье из-за несвоевременной закупки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Выяснилось, что сироте из Рязанского районе длительное время не предоставляли жилье ввиду его несвоевременной закупки.

Прокуратура внесла представление главе администрации района.

Юноше предоставлена благоустроенная квартира.