Сироте из Рязанской области не выдавали жилье из-за несвоевременной закупки

Выяснилось, что сироте из Рязанского районе длительное время не предоставляли жилье ввиду его несвоевременной закупки. Прокуратура внесла представление главе администрации района. Юноше предоставлена благоустроенная квартира.