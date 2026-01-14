Рязань
Рязанцам напомнили о повышении детских пособий
Выплату получают более 35,8 тысяч семей с детьми и 1,9 тысяч беременных женщин. Перерасчет произведут в беззаявительном порядке. С января 2026 года размер единого пособия для детей составит от 8 175 до 16 350 рублей в месяц, для беременных — от 9 186,50 до 18 373 рублей. Получать выплаты могут имеют семьи, в которых среднедушевой доход на одного человека составляет меньше регионального прожиточного минимума на душу населения, — 16 856 рублей.

