Рязань снова встала в 10-балльные пробки
Вечером 14 января заторы образовались на улицах Чкалова, Дзержинского, Чапаева, Вокзальной, Каширина, Татарской, Горького, Есенина, Грибоедова, Новой, Большой, Зубковой. Пробки образовались на Первомайском проспекте, Касимовском, Голенчинском, Куйбышевском шоссе и на Окружной дороге.
Рязань снова встала в 10-балльные пробки. Об этом свидетельствуют «Яндекс карты».
Вечером 14 января заторы образовались на улицах Чкалова, Дзержинского, Чапаева, Вокзальной, Каширина, Татарской, Горького, Есенина, Грибоедова, Новой, Большой, Зубковой.
Пробки образовались на Первомайском проспекте, Касимовском, Голенчинском, Куйбышевском шоссе и на Окружной дороге.