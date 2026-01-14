Российские войска взяли под контроль новый населенный пункт в зоне СВО

ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Комаровка в Сумской области, сообщило Минобороны России. Уточняется, что это стало результатом действий подразделения группировки войск «Север». Помимо этого, российские войска нанесли удары по местам хранения и подготовки беспилотников ВСУ дальнего действия, а за сутки сбили 260 БПЛА. Также сообщается о значительных потерях со стороны Украины — около 1 310 военнослужащих.