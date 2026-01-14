Прокуратура помогла 67-летней рязанке вернуть незаконно полученный кредит

67-летняя пенсионерка обратилась в прокуратуру с заявлением о мошенничестве. По словам женщины, на её имя без её ведома оформили кредит на сумму более 8 тысяч рублей. О задолженности она узнала только после того, как судебные приставы начали взыскание средств. В полиции в возбуждении уголовного дела женщине отказали. Однако зампрокурора области Александр Качуренко отменил это постановление и поручил провести дополнительную проверку. Прокуратура также оказала женщине помощь в составлении обращения в микрокредитную организацию с требованием вернуть незаконно полученные деньги. В результате женщина получила свои средства обратно в добровольном порядке.

