Прокуратура начала проверку после сообщений о тараканах в Дядьковской школе

Прокуратура Рязанского района организовала проверку после публикации в СМИ о тараканах в Дядьковской школе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По информации, насекомых обнаружили в школьной столовой.

В ходе проверки прокуратура оценит действия руководства МБОУ «Дядьковская средняя школа» на предмет соблюдения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

При выявлении нарушений прокуратура примет меры реагирования.