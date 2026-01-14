Полуголый мужчина пробрался в детский сад в Москве
Шум услышал сторож и нажал на тревожную кнопку — 39-летнего лазутчика оперативно задержали, он не сопротивлялся. «Задержанный пояснил, что забрался в одно из окон с помощью лестницы, намереваясь переночевать в здании, а также утверждал, что скрывался от неизвестных», — говорится в сообщении.
Сотрудники Росгвардии задержали полуголого пьяного мужчину в детском саду на северо-востоке Москвы 21 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что в момент происшествия детей и воспитателей на месте не было.
Фото: пресс-служба Росгвардии.