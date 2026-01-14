Полицейские раскрыли кражу пальмы и духов в Ряжске

В Ряжске полиция раскрыла кражу из жилого дома. Женщина 36 лет пожаловалась на пропажу пальмы в горшке и духов. Вор проник через незапертую дверь, следов взлома не было. При обходе соседних домов полицейские нашли пальму у 52-летней пенсионерки, которая призналась в краже. Похищенное изъяли, его стоимость — более 9 тысяч рублей. Против пенсионерки возбуждено уголовное дело, ей грозит до 6 лет лишения свободы.

В Ряжске раскрыли кражу пальмы и духов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства по региону.

36-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о пропаже комнатного растения — пальмы в горшке, а также флакона духов. Как выяснили оперативники, вор проник в дом через незапертую входную дверь, так как следов взлома не было.

Женщина рассказала, что вернулась из магазина и обнаружила пропажу. Полицейские опросили соседей, но никто не видел ничего подозрительного. Однако при обходе близлежащих домов они заметили горшок с пальмой в квартире 52-летней пенсионерки. В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что именно она причастна к краже.

Пенсионерка призналась, что решила зайти к соседке и, увидев незапертую дверь, воспользовалась моментом. В итоге, ее задержали, а похищенное изъяли. Экспертиза оценила стоимость украденного более чем в 9 тысяч рублей. В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статье о краже, теперь ей грозит до 6 лет лишения свободы.