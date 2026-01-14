Рязань
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
4 179
Посленовогодний чек-лист. Что нужно сделать после длинных выходных
Каникулы позади, а в голове еще звенит бой курантов и з...
10 января 10:06
1 369
Репортаж с закрытия «Новогодней столицы России — 2026» в Рязани
В среду, 7 января, в Рязани состоялось торжественное за...
8 января 08:35
9 435
Главные происшествия в Рязанской области в 2025 году
Редакция РЗН. Инфо вспомнила самые резонансные регионал...
7 января 15:00
1 236
Медработникам предложили увеличить стаж за работу в зонах боевых действий
В Госдуму внесен законопроект о перерасчете трудового стажа для медработников, помогающих пострадавшим в зонах боевых действий. Инициатива предлагает засчитывать такой стаж в полуторном размере за работу в условиях контртеррористической операции или военного положения. В документе отмечается, что повышенный коэффициент будет применяться за периоды работы с ранеными в опасных условиях. По словам соавтора законопроекта, медики несут высокую нагрузку и риски, часто работают в длительных командировках без учета графика, фактически в экстремальной обстановке. Парламентарии подчеркнули, что в отличие от участников СВО, чьи периоды идут в двойном размере, медики таких преференций пока не имеют.

В Госдуму внесли законопроект, который предлагает перерасчет трудового стажа для медработников, оказывающих помощь пострадавшим в зонах боевых действий. Об этом пишет «Прайм».

Инициатива, подготовленная группой парламентариев во главе с первым зампредом ЦК КПРФ Юрием Афониным, предполагает засчитывать стаж в полуторном размере за работу в условиях контртеррористической операции или военного положения.

В документе подчеркивается, что повышенный коэффициент будет применяться к тем периодам, когда медики трудились с ранеными в условиях повышенной опасности.

Соавтор законопроекта, депутат Госдумы Алексей Куринный, отметил, что работа медработников в таких условиях сопряжена с колоссальной нагрузкой и высоким риском для жизни. Он добавил, что медики часто работают в длительных командировках и без учета графика, фактически находясь в экстремальных условиях.

Парламентарии также указали на то, что участникам СВО периоды участия в операции засчитываются в стаж в двойном размере. Однако медики, работающие рядом с военнослужащими и выполняющие сложные задачи, не имеют аналогичных преференций.