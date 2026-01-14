Медработникам предложили увеличить стаж за работу в зонах боевых действий

В Госдуму внесен законопроект о перерасчете трудового стажа для медработников, помогающих пострадавшим в зонах боевых действий. Инициатива предлагает засчитывать такой стаж в полуторном размере за работу в условиях контртеррористической операции или военного положения. В документе отмечается, что повышенный коэффициент будет применяться за периоды работы с ранеными в опасных условиях. По словам соавтора законопроекта, медики несут высокую нагрузку и риски, часто работают в длительных командировках без учета графика, фактически в экстремальной обстановке. Парламентарии подчеркнули, что в отличие от участников СВО, чьи периоды идут в двойном размере, медики таких преференций пока не имеют.

В Госдуму внесли законопроект, который предлагает перерасчет трудового стажа для медработников, оказывающих помощь пострадавшим в зонах боевых действий. Об этом пишет «Прайм».

Инициатива, подготовленная группой парламентариев во главе с первым зампредом ЦК КПРФ Юрием Афониным, предполагает засчитывать стаж в полуторном размере за работу в условиях контртеррористической операции или военного положения.

В документе подчеркивается, что повышенный коэффициент будет применяться к тем периодам, когда медики трудились с ранеными в условиях повышенной опасности.

Соавтор законопроекта, депутат Госдумы Алексей Куринный, отметил, что работа медработников в таких условиях сопряжена с колоссальной нагрузкой и высоким риском для жизни. Он добавил, что медики часто работают в длительных командировках и без учета графика, фактически находясь в экстремальных условиях.

Парламентарии также указали на то, что участникам СВО периоды участия в операции засчитываются в стаж в двойном размере. Однако медики, работающие рядом с военнослужащими и выполняющие сложные задачи, не имеют аналогичных преференций.