Десять рязанских пар поженились в канун Нового года

«Мы верим, что особая атмосфера наступающего Нового года, особая атмосфера исполнения желаний и волшебства, будет сопровождать молодоженов всю их жизнь. Пусть браки, которые заключены 31 декабря и в любой другой день, будут крепкими, а семьи большими», — пожелала глава ЗАГСа Елена Сорокина. С новым статусом пары поздравлял Дед Мороз. Он отметил, что 1 января 2026 года молодожены проснутся женатыми второй год. Также 31 декабря поздравили с 50-летием семейной жизни рязанские пары Сергея и Светлану Грибановых, а также Анатолия и Наталью Юдаевых.

Десять рязанских пар поженились 31 декабря. Сюжет об этом вышел в эфире «ТКР».

Фото: скриншот из выпуска ТКР.