Астроном заявил о высокой вероятности столкновения астероида с Землей

Открытый 14 января астероид CE2XZW2 может столкнуться с Землей. Об этом РИА Новости сообщил старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов.

По его словам, расчетная орбита объекта проходит примерно в трех тысячах километров от центра Земли, что указывает на высокую вероятность столкновения. При этом орбита недавно обнаруженного астероида уточняется, и по мере новых наблюдений Земля может выйти из опасной зоны.

Размер CE2XZW2 оценивается примерно в 20 метров. Как отметил ученый, такие астероиды разрушаются в атмосфере, поэтому до поверхности планеты могут долететь лишь небольшие обломки.