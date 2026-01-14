Рязань
Итоги года New
Публикации
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
5 066
Посленовогодний чек-лист. Что нужно сделать после длинных выходных
Каникулы позади, а в голове еще звенит бой курантов и з...
10 января 10:06
1 405
Репортаж с закрытия «Новогодней столицы России — 2026» в Рязани
В среду, 7 января, в Рязани состоялось торжественное за...
8 января 08:35
9 494
Главные происшествия в Рязанской области в 2025 году
Редакция РЗН. Инфо вспомнила самые резонансные регионал...
7 января 15:00
1 291
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
10% рязанцев готовы получать зарплату в цифровом рубле
Опрос SuperJob показал, что 10% экономически активных жителей Рязани готовы полностью перевести свою зарплату в цифровой рубль, а еще 6% согласны получать часть дохода в новой валюте. Большинство (69%) пока против этой инициативы. Мужчины более лояльны к цифровому рублю: 12% хотели бы получать всю зарплату «в цифре», а 8% — часть. Среди женщин такие показатели составляют 8 и 4%. Молодежь до 35 лет демонстрирует наибольшую открытость к нововведению: 13% готовы получать полностью цифровой доход, а еще 8% согласны на часть.

Опрос SuperJob показал, что 10% экономически активных жителей Рязани готовы полностью перевести свою зарплату в цифровой рубль, а еще 6% согласны получать часть дохода в новой валюте. Большинство (69%) пока против этой инициативы. Мужчины более лояльны к цифровому рублю: 12% хотели бы получать всю зарплату «в цифре», а 8% — часть. Среди женщин такие показатели составляют 8 и 4%. Молодежь до 35 лет демонстрирует наибольшую открытость к нововведению: 13% готовы получать полностью цифровой доход, а еще 8% согласны на часть.