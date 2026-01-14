10% рязанцев готовы получать зарплату в цифровом рубле

Опрос SuperJob показал, что 10% экономически активных жителей Рязани готовы полностью перевести свою зарплату в цифровой рубль, а еще 6% согласны получать часть дохода в новой валюте. Большинство (69%) пока против этой инициативы. Мужчины более лояльны к цифровому рублю: 12% хотели бы получать всю зарплату «в цифре», а 8% — часть. Среди женщин такие показатели составляют 8 и 4%. Молодежь до 35 лет демонстрирует наибольшую открытость к нововведению: 13% готовы получать полностью цифровой доход, а еще 8% согласны на часть.