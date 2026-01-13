Жительнице Скопина помогли решить проблему с канализацией в многоквартирном доме

Жительница Скопина обратилась к Уполномоченному по правам человека в Рязанской области Наталье Епихиной с просьбой о помощи. Об этом сообщили в телеграм-канале «Омбудсмен62»

Женщина рассказала о проблеме в многоквартирном доме, где проживает: на протяжении трех лет система водоотведения была неисправна, что привело к скоплению сточных вод в подвале, неприятному запаху и антисанитарии.

Несмотря на неоднократные обращения как самостоятельно, так и с соседями в Управляющую компанию, обслуживающую дом, жильцы не смогли добиться решения проблемы.

В результате рассмотрения обращения Уполномоченный направила письмо в Госжилинспекцию Рязанской области. Проведенная проверка привела к официальному предостережению управляющей компании о необходимости ремонта внутридомовой системы водоотведения. Теперь УК обязана выполнить работы по замене изношенной трубы.