В Рязанской области заметили редкую северную птицу

В Рязанской области впервые за многие годы зафиксировали появление обыкновенного щура — северной птицы, которую в народе называют «финским попугаем». Об этом сообщает Teelgram-канал «Иду лесом, несу дичь». Редкую птицу заметила рязанский орнитолог.

Редкую птицу заметила рязанский орнитолог. После безуспешных поисков в Шиловском районе она случайно увидела щура в Спасском районе на рябине у дома родителей. Птица кормилась на дереве, подпустила человека на близкое расстояние и издавала громкие мелодичные звуки.

Обыкновенный щур относится к таежным видам и лишь изредка прилетает на юг зимой. Рязанская область находится на южной границе его ареала, поэтому встречи с этой птицей здесь редки. По данным ученых, с 1958 по 2000 год щура в регионе отмечали всего 17 раз.

В последние годы единичные случаи наблюдений фиксировали в ноябре 2023 года, декабре 2025 года и январе 2026 года.

Фото: Telegram-канал «Иду лесом, несу дичь».